Son Dakika Haberleri: Evden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Evden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Evden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

6 saat önce

Samsun'da girdikleri evden ziyaret eşyası çalan 2 kişi yakalandı.

Evden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı, System.String[]

Samsun'da girdikleri evden ziyaret eşyası çalan 2 kişi yakalandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, girdikleri evden ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen Y.G. (28) adlı kadın ile D.İ.(16) adlı kız, polis tarafından güvenlik kamerası görüntüsünden yola çıkılarak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Yeni Mahalle, Atakum, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:13 Kaynak: İHA
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