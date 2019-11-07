Evden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
6 saat önce
Samsun'da girdikleri evden ziyaret eşyası çalan 2 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:13 Kaynak: İHA
Samsun'da girdikleri evden ziyaret eşyası çalan 2 kişi yakalandı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, girdikleri evden ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen Y.G. (28) adlı kadın ile D.İ.(16) adlı kız, polis tarafından güvenlik kamerası görüntüsünden yola çıkılarak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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