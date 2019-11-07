Son Dakika Haberleri: Evden hırsızlık yapan 2 şahıs adliyede
Son Dakika 3. Sayfa Evden hırsızlık yapan 2 şahıs adliyede

Evden hırsızlık yapan 2 şahıs adliyede

6 saat önce

Samsun'da girdikleri evden ziynet eşyası çalan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Evden hırsızlık yapan 2 şahıs adliyede, System.String[]

Samsun'da girdikleri evden ziynet eşyası çalan 2 kişi adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre girdikleri 2 ayrı evden ziynet eşyası çalan Y.G. (28) adlı kadın ile D.İ. (16) adlı kız, polis tarafından güvenlik kamerası görüntüsünden yola çıkılarak yakalandı ve gözaltına alındı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen D.İ. ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosunda gözaltında bulunan Y.G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Yeni Mahalle, Atakum, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hırsızlık zanlısı kadından, gazetecilere tepki: Benim bu videom Maraş'ı sallar düdük
Bakan Albayrak'tan dar gelirliye müjde: Kiradan daha ucuz maliyetle ev sahibi olunacak Adana'da 6 evden 100 bin liralık altın çalan 3 kız, defileye gider gibi hırsızlığa gitti Suç makinesi kadından pes dedirten sözler: Bu video Maraş'ı sallar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 22:36:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evden hırsızlık yapan 2 şahıs adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]