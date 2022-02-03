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Evden hırsızlık yapan iki zanlı yakalandı - Son Dakika

Evden hırsızlık yapan iki zanlı yakalandı

03.02.2022 13:48
Evden hırsızlık yapan iki zanlı yakalandı

Osmaniye'de bir evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de bir evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı N.Y. isimli vatandaşın evinde gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili araştırma yaptı. Eve giren hırsızlık şüphelisi şahısların M.P. ile M.D. olduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen JASAT ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şahısları gözaltına aldı.

Şüpheliler M.P. ve M.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen çalıntı eşyalar ise sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

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İl Jandarma Komutanlığı, Araştırma, Jandarma, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evden hırsızlık yapan iki zanlı yakalandı - Son Dakika


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