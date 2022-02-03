Evden hırsızlık yapan iki zanlı yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de bir evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı N.Y. isimli vatandaşın evinde gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili araştırma yaptı. Eve giren hırsızlık şüphelisi şahısların M.P. ile M.D. olduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen JASAT ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şahısları gözaltına aldı.

Şüpheliler M.P. ve M.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen çalıntı eşyalar ise sahibine teslim edildi. - OSMANİYE