Son Dakika Haberleri: Evden Hırsızlık Yapan Şahıs Tutuklandı

Evden Hırsızlık Yapan Şahıs Tutuklandı

38 dakika önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipler, ikametten hırsızlık yapan bir şahsı yakalandı.

Evden Hırsızlık Yapan Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipler, ikametten hırsızlık yapan bir şahsı yakalandı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 2 Ocak günü saat 13.30 sıralarında Vişnelik Mahallesi'nde meydana gelen ikametten hırsızlık olayları sonrası polis ekipleri çalışma başlatmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda, olayları gerçekleştiren şahsın Y.Y. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, dün aranan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:34 Kaynak: İHA

Polis, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaçak Yapıların Yıkımında Vatandaşlar Gözyaşlarına Boğuldu 15 Gün Önce Ölen Annesinin Acısına Dayanamadı Canına Kıydı

Üst Geçitte İntihara Kalkışan Kadını Yanına Gidip, Vazgeçirdi Yetiştirme Yurdundan Kaçan 3 Genç Kız, Kuaföre Para Ödemeyince Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 18:12:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evden Hırsızlık Yapan Şahıs Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]