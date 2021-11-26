Evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Saray Mahallesi'nde bir evde kalan 7 işçiye ait 5 cep telefonu, bin 950 lira para, çeşitli kıyafetler, 2 gümüş yüzük ile çalıştıkları şantiyeye ait giriş kartlarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği, olayı gerçekleştiren şahsın M.A. isimli şahıs olduğunu, şüphelinin 2'si hırsızlık olmak üzere 4 suç kaydının bulunduğunu tespit etti.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. - MERSİN