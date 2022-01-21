Üye Girişi
Evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı - Son Dakika

Evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

21.01.2022 08:32
Evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Osmaniye'de bir evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

Osmaniye'de bir evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı bir evden musluk, vana ve çeşitli malzemelerin çalınması üzerine çalışma başlattı. Adresin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler eve giren şüphelinin E.K. olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen E.K. JASAT ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinde gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen malzemeler ise sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı - Son Dakika


Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 1 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 1 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı         
08:28
Bugün kar geliyor! Ama en kötüsü pazartesi! İşte gün gün kar durumu Bugün kar geliyor! Ama en kötüsü pazartesi! İşte gün gün kar durumu         
08:16
Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı         
18:54
Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı         
18:41
Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu         
16:55
Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak         
16:34
Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam         
15:57
Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü         
15:37
CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir         
15:32
Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler         
14:33
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı         
14:06
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te         
12:14
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36

Son Dakika Haberleri
08:27 Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 1 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı
08:24 Haftanın son gününde Dolar ve Euro kaç lira? Merkez'in faiz kararı etkili oldu mu?
08:17 Meteoroloji 21 Ocak raporunu yayımladı! Bu akşam İstanbul'u etkisi altına alacak kar yağışı pazar günü zirve yapacak
08:16 Bugün kar geliyor! Ama en kötüsü pazartesi! İşte gün gün kar durumu
08:08 Tam 10 gün boyunca taksit taksit dolandırıldı! 10 milyon TL'sini kaybetti!
08:03 Cinsel görüntü satan çete operasyonu! Çete mensubu doktorun inanılmaz görüntüleri
07:52 Fiyat etiketlerinde KDV düşüşü yaşanacak! Sadeleşme dertlere derman olacak mı?
07:48 Panik anları! Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, makyajsız görüntülendi
00:49 Öğretmeninin, seyisin oğlunu küçük görüp hayallerine verdiği kırık not herkesi ağlattı!
00:32 Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin-Zelenskiy görüşmesi teklifine yanıt: Herhangi bir şey yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 08:39:37. #1.11#
SON DAKİKA: Evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement