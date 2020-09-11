Evden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika

Evden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evden hırsızlık yaptığı ileri sürülerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evden hırsızlık yaptığı ileri sürülerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bir süre yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, İstanbul'da düzenlediği operasyonla şüpheli C.Ç'yi yakaladı. Çoğunluğu evden hırsızlık suçundan 25 kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı tutuklandı.

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