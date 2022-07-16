Evden kaçan 13 yaşındaki erkek çocuğu ile 14 yaşındaki kız çocuğu 4 gün sonra bulundu

Geçtiğimiz 12 Temmuz gecesi A.E.P. (13) isimli çocuk ailesi uyuduğu esnada evden kaçtı. Sabah olduğunda çocuklarının evde olmadığını gören aile üyeleri ise bir süre çevrede aradıktan sonra ardından polise başvurarak yardım istedi. Polis ekiplerinin yaptıkları inceleme ve gelen başvuruları değerlendirmesi ile P.'nin arkadaşı I.Y. için de kayıp başvurusu yapıldığını belirledi.

KENT MERKEZİNDEKİ BİR PARKTA BULUNDULAR

Ekipler ardından otogar, tren istasyonları başta olmak üzere kent merkezinde geniş çağlı bir arama çalışması başlattı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan başarılı takip sonrası 2 çocuk kent merkezindeki bir parkta bulundu.

GECELERİ CAMİDE KALMIŞLAR

Çocukların geceleri camide kaldıkları ve yanlarında bulunan 200 TL ile de alışveriş yaparak yemek yedikleri ortaya çıktı. Öte yandan, çocukların Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı çocuk evine yerleştirildiği belirtildi.