Evden kaçan evlatlarını arayan gözüyaşlı aile, röportaj verirken kızlarını buldu - Son Dakika
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Evden kaçan evlatlarını arayan gözüyaşlı aile, röportaj verirken kızlarını buldu

17.07.2022 09:20

- Evden kaçan evlatlarını arayan gözüyaşlı aile, röportaj verirken kızlarını buldu Gözyaşlarıyla evlatlarını arıyorlardı, gelen telefonla sevinçten ağladılar Evden kaçan 12 yaşındaki E.D., 12 saat sonra yolda yürürken bulundu Baba Murat D.

- Evden kaçan evlatlarını arayan gözüyaşlı aile, röportaj verirken kızlarını buldu

Gözyaşlarıyla evlatlarını arıyorlardı, gelen telefonla sevinçten ağladılar

Evden kaçan 12 yaşındaki E.D., 12 saat sonra yolda yürürken bulundu

Baba Murat D.: "Kızımızı bulduk çok mutluyuz"

ADANA - Adana'da evden kaçan 12 yaşındaki kızlarını gözyaşlarıyla arayan aile, röportaj verdikleri sırada gelen telefonla kızlarının yolda yürürken bulunduğunu öğrendi. Koşarak araçlarına binen ve evlatlarının yanına giden aile, kızlarına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

12 yaşındaki E.D., 15 Temmuz akşam 23.00'da annesi Songül ve babası Murat'ın yürüyüş yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle merkez Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'ndeki evinden kaçtı. Geri eve geldiklerinde kızlarını evde göremeyen aile, kızlarını aramaya başladı. Evlerinin çevresinde kızlarını bulamayan anne ve baba durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler ise küçük kızı bulmak için seferber oldu.

Sosyal medya ayağa kalktı

Sosyal medyadan da kızlarının bulunması için aile çağrı yaptı. Bu çağrının ardından ise yüzlerce kişi küçük kızın ailesini telefonla arayıp hem destek verdi hem de küçük kızın bulunması için çaba sarf etti.

"Kızım ne olur gel"

Dün, kızlarının bulunması için İhlas Haber Ajansı'na konuşan anne Songül D., "Eşimle ben yürüyüşe çıkmıştık. Kendisine de 'Gel kızım' dedim ama oda 'Yok anne yatacağım' dedi. Sonra biz çıktık, gittik. Geldiğimizde ise kapı açıktı. Sonra kızımızın evde olmadığını fark ettik. Hemen polise gittik. Hiçbir ses yok. Allah kimseye bu acıyı göstermesin. Gece evden çıkmış. Hiçbir arkadaşı yok. Bir umutla kızımızı arıyoruz. Kızım ne olur gel. Çok perişanız. Ne dersen yapacağız kızım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"Kızımızı bekliyoruz"

Baba Murat D. ise kızının 2 ay önce bir arkadaşını kaybettiğini ve bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Baba Murat D., "Kızımın hiçbir problemi yoktu. Sadece ölen arkadaşı için çok üzülüyordu. Şuan bir umutla kızımızı bekliyoruz. Görenlerin, duyanların insaniyet namına haber vermesini bekliyoruz" dedi.

Röportaj sırasında gelen telefonla sevindiler

Röportaj sırasında baba Murat D.'yi bir vatandaş arayarak 'Kızınızı evinizin yakınında yürürken bulduk. Gelip alın' dedi. Bunun üzerine evden koşarak çıkıp otomobillerine binen aile evlerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta bulunan kızlarına kavuştu. Kızlarına sarılarak gözyaşı döken aile, daha sonra evlerine döndü.

Baba Murat D. ise kızlarını buldukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Küçük kızın evden neden kaçtığı öğrenilemedi.

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Kaynak: İHA

Adana, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evden kaçan evlatlarını arayan gözüyaşlı aile, röportaj verirken kızlarını buldu - Son Dakika

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