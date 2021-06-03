Evden kaçan Gülnaz Diyarbakır'da bulundu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta evden kaçan 12 yaşındaki Gülnaz Ş., Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bulundu.

Merkez Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi'nde Emrullah ve Atiye Ş. çiftinin 12 yaşındaki kızı Gülnaz, önceki gün eşyalarını topladı. Sabahın erken saatlerinde annesi ve babası ile konuştuktan bir süre sonra evden ayrılan kız çocuğundan haber alamayan ailesi, durumu polis ve jandarmaya bildirdi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada kayıp kız çocuğunun Kahramanmaraş'tan Türkoğlu ilçesine, buradan da Diyarbakır'ın Hani ilçesi Abacılar Küme Evlerinde sosyal medyadan tanıştığı Tuncay K.'nin (18) yanına gittiğini belirledi.

Diyarbakır Hani İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile iletişime geçen Kahramanmaraş emniyeti, yapılan koordineli çalışma sonucu Gülnaz Ş.'yi ve Tuncay K.'yi buldu. Tuncay K. ile birlikte, annesi ve babası da alıkoyma nedeniyle gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ