Kocaeli'de evden kaçan kediyi acımasızca yumrukladı, yaşananlar anbean kamerada - Son Dakika
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Kocaeli'de evden kaçan kediyi acımasızca yumrukladı, yaşananlar anbean kamerada

03.01.2023 19:38

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahsın, evinin balkonuna geldiği için bir kediyi acımasızca yumrukladığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Olaydan sonra harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Sosyal medyada bugün paylaşılan hayvana şiddet görüntüsü vicdanları yaraladı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 Aralık 2022 tarihli görüntüde, bir şüphelinin evden kaçan kedinin peşinden gittiği, kediyi yakalayarak yumrukladığı ve pencereden içeri attığı görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntü büyük tepki toplarken, olaya ilişkin inceleme başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak'ta yaşayan B.A. (23) olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler şahsı yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kocaeli'de evden kaçan kediyi acımasızca yumrukladı, o anlar kamerada

"YAZIK GÜNAH KEDİDEN NE İSTEDİ?"

B.A. ile aynı mahallede ikamet eden Zerrin Beşli, "Benim de 2 tane kedim var, hayvanları çok seviyorum. Bunun gibi insanların peşine düşüp çaresine bakmak gerekiyor. Bunu yapan kişinin gerekli cezayı alması lazım. Ben bunlara hayvan canisi diyorum. Yazık günah kediden ne istedi? Sokak kedi dolu. Kedi balkona gelmişse ne olmuş yani. 'Pis' desen gidecek. Ne zararı olabilir ki kedinin. Eğer kendi kedisiyse de böyle bir insan kedi bakamaz" dedi.

Kaynak: İHA
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Kocaeli, Aralık, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de evden kaçan kediyi acımasızca yumrukladı, yaşananlar anbean kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de evden kaçan kediyi acımasızca yumrukladı, yaşananlar anbean kamerada - Son Dakika
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