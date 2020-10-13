Evden kaçan kız çocuğu, otogarda bindiği otobüste bulundu - Son Dakika

Evden kaçan kız çocuğu, otogarda bindiği otobüste bulundu
13.10.2020 13:51
KONYA'da, evden kaçtığı öne sürülen C.K. (14) adlı kız çocuğu, İzmir'e gitmek için bindiği otobüste bulunarak ailesine teslim edildi.
KONYA'da, evden kaçtığı öne sürülen C.K. (14) adlı kız çocuğu, İzmir'e gitmek için bindiği otobüste bulunarak ailesine teslim edildi.
Kent merkezinde oturan C.K., ailesinden habersiz evden ayrıldı. Aile kızlarına ulaşamayınca polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, C.K.'nin İzmir'e gitmek için otobüse bindiğini belirledi. Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol güzergahındaki ilçe otogarında önlem aldı. Ekipler, C.K.'yi bindiği otobüste buldu. İzmir'e gezmeye gittiğini söyleyen C.K., ailesine teslim edildi.
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