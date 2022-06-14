Evden kaçan kız kardeşleri otele yerleştiren adam peşine düşen baba tarafından darp edildi - Son Dakika
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Evden kaçan kız kardeşleri otele yerleştiren adam peşine düşen baba tarafından darp edildi

14.06.2022 12:15

İstanbul'da evden kaçan iki kız kardeş, kendilerine iş vaadinde bulunduğu iddia edilen D.T. tarafından bir otele yerleştirildi. Baba, kızlarını evlerine götürürken, D.T.'yi de bulunduğu konumda kaçırarak dövdüğü öğrenildi.

İstanbul Avcılar'da evi terk eden iki kız, kendilerine iş vaadinde bulunan D.T. tarafından Avcılar Üniversite Mahallesi'ndeki bir otele yerleştirildi. Baba S.K., kızlarının kaldığı yeri belirledi. Ardından yanına oğlu F.K'yi alan S.K, kızlarını eve götürmek için geç saatte otele gitti.

KIZLARINI OTELDE BULDU

Otelden çıkan iki kız, babası ve yanındakileri görünce kaçmaya çalıştı. S.K ve oğlu F.K, iki genç kızı zorla araca bindirdi. İki kızın zorla götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Baba ve oğlu, kızları memleketi Adıyaman'a gönderdi. Ardından da kızlarını otele yerleştiren kişiyi aramaya koyuldu.

Evde kaçan kız kardeşleri otele yerleştirdi, dayak yedi

ADAMI KAÇIRIP DÖVDÜLER İDDİASI

S.K., kızlarını kandırdığını öne sürdüğü D.T.'yi Avcılar'da bir AVM'nin önünde buldu. D.T.'nin kaçırılarak Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde götürülüp dövüldüğü iddia edildi. D.T., baba ile oğlundan da şikayetçi olurken, bunun üzerine baba ve oğlu gözaltına alındı. Baba S.K. da kızlarını kandırdığı gerekçesiyle D.T.'den şikayetçi oldu.

Küçükçekmece Adliyesine sevk edilen baba ile oğlu denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı. İki kadına da ulaşılmaya çalışıldığı öğrenildi.

Evde kaçan kız kardeşleri otele yerleştirdi, dayak yedi
YORUMLAR
500
Evden kaçan kızlarını iş vaadiyle yerleştirildikleri otelde yakaladı, kızlarını döverek böyle kaçırdı Evden kaçan kızlarını iş vaadiyle yerleştirildikleri otelde yakaladı, kızlarını döverek böyle kaçırdı AVCILAR'DA EVİ TERK EDEN KIZLARINI OTELE YERLEŞTİRENİ DÖVEN BABA İLE OĞLU GÖZALTINA ALINDI AVCILAR'DA EVİ TERK EDEN KIZLARINI OTELE YERLEŞTİRENİ DÖVEN BABA İLE OĞLU GÖZALTINA ALINDI
Kaynak: İHA

İstanbul, Avcılar, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evden kaçan kız kardeşleri otele yerleştiren adam peşine düşen baba tarafından darp edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evden kaçan kız kardeşleri otele yerleştiren adam peşine düşen baba tarafından darp edildi - Son Dakika
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