Evden kaçan kızlarını iş vaadiyle yerleştirildikleri otelde yakaladı, kızlarını döverek böyle kaçırdı - Son Dakika
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Evden kaçan kızlarını iş vaadiyle yerleştirildikleri otelde yakaladı, kızlarını döverek böyle kaçırdı

14.06.2022 10:51

Evden kaçan kızlarını iş vaadiyle yerleştirildikleri otelde yakaladı, kızlarını döverek böyle kaçırdıİSTANBUL İstanbul Avcılar'da evden kaçan iki kız kardeş, kendilerine iş vaadinde bulunduğu ileri sürülen kişinin yerleştirdiği otelde bulundu.

Evden kaçan kızlarını iş vaadiyle yerleştirildikleri otelde yakaladı, kızlarını döverek böyle kaçırdı

İSTANBUL İstanbul Avcılar'da evden kaçan iki kız kardeş, kendilerine iş vaadinde bulunduğu ileri sürülen kişinin yerleştirdiği otelde bulundu. Baba kızları evlerine götürülürken, onları yardımcı olduğu iddia edilen kişiyi de dövdü.

İddiaya göre İstanbul'da evi terk eden iki kız, kendilerine iş vaadinde bulunan D.T. tarafından Avcılar Üniversite Mahallesi'ndeki bir otele yerleştirildi. Baba S.K., kızlarının kaldığı yeri belirledi. Ardından yanına oğlu F.K'yi alan S.K, kızlarını eve götürmek için geç saate gitti. Otelden çıkan iki kız, babası ve yanındakileri görünce kaçmaya çalıştı. S.K, oğlu F.K, iki genç kadını zorla araca bindirdi. İki kadının zorla götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Baba ve oğlu kızları memleketi Adıyaman'a gönderdi. Ardından da kızlarını otele yerleştiren kişiyi buldu. S.K, kızlarını kandırdığını öne sürdüğü D.T'yi Avcılar'da bir AVM'nin önünde buldu. D.T'nin kaçırılarak Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde götürülüp dövüldüğü iddia edildi. D.T, baba ile oğlundan da şikayetçi olurken, bunun üzerine baba ve oğlu gözaltına alındı. Baba S.K'de kızlarını kandırdığı gerekçesiyle D.T'den şikayetçi oldu. Küçükçekmece Adliyesine sevk edilen baba ile oğlu denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı. İki kadına da ulaşılmaya çalışıldığı öğrenildi.

Evden kaçan kızlarını iş vaadiyle yerleştirildikleri otelde yakaladı, kızlarını döverek böyle kaçırdı
Evden kaçan kızlarını iş vaadiyle yerleştirildikleri otelde yakaladı, kızlarını döverek böyle kaçırdı
Evden kaçan kızlarını iş vaadiyle yerleştirildikleri otelde yakaladı, kızlarını döverek böyle kaçırdı
Evden kaçan kızlarını iş vaadiyle yerleştirildikleri otelde yakaladı, kızlarını döverek böyle kaçırdı

YORUMLAR
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Evden kaçan kız kardeşleri otele yerleştiren adam peşine düşen baba tarafından darp edildi Evden kaçan kız kardeşleri otele yerleştiren adam peşine düşen baba tarafından darp edildi AVCILAR'DA EVİ TERK EDEN KIZLARINI OTELE YERLEŞTİRENİ DÖVEN BABA İLE OĞLU GÖZALTINA ALINDI AVCILAR'DA EVİ TERK EDEN KIZLARINI OTELE YERLEŞTİRENİ DÖVEN BABA İLE OĞLU GÖZALTINA ALINDI
Kaynak: İHA

İstanbul, Avcılar, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evden kaçan kızlarını iş vaadiyle yerleştirildikleri otelde yakaladı, kızlarını döverek böyle kaçırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evden kaçan kızlarını iş vaadiyle yerleştirildikleri otelde yakaladı, kızlarını döverek böyle kaçırdı - Son Dakika
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