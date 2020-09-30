Evden kaçan kuşunu almak isterken fabrikanın bahçesine düştü - Son Dakika

Çocuğun düştüğünü gören ailesi ve komşular, fabrikanın bekçisine haber verdi. Kapıyı açarak fabrikaya giren aile ve vatandaşlar, Yiğit Berat'ı yaralı halde dışarı taşıdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yapan ekipler, ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Edinilen bilgilere göre olay Piri Paşa Mahallesi Şaban Deresi Sokak'ta yaşandı. 14 yaşındaki Yiğit Berat, evden kaçan muhabbet kuşunun karşıdaki boş fabrikanın çatısına konduğunu gördü. Kuşu almak için merdiven yardımıyla çatıya çıkan Berat, kaplama malzemesinin kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı düştü.

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