Son Dakika Haberleri: Evden Kaçan" Papağana Kurtarma Operasyonu

Evden Kaçan" Papağana Kurtarma Operasyonu

1 saat önce

İzmir'in Menderes ilçesinde açık bırakılan pencereden dışarı çıkan papağan, belediye ekipleri tarafından bulunduğu ağaçtan kurtarıldı.

Evden Kaçan
İzmir'in Menderes ilçesinde açık bırakılan pencereden dışarı çıkan papağan, belediye ekipleri tarafından bulunduğu ağaçtan kurtarıldı.

Menderes Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Selim Yıldırım'a ait evcil papağan, gece saatlerinde açık bırakılan pencereden dışarı çıktı.

Yıldırım, bir ağaçta mahsur kalan papağanının kurtarılması için belediyeye başvurdu.

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ağaç dalları arasında sıkışan papağanı bom aracı yardımıyla kurtararak sahibine teslim etti.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, 1 yıl önce sahiplendiği papağanın evlerinin neşe kaynağı olduğunu belirtti.

Papağının kurtarılmasına sevindiğini anlatan Yıldırım, "Evcil hayvan olduğu için dış ortama alışkın değil, korkmuş ve bulunduğu ağaçtaki dalların arasına sıkışmış. Belediye ekipleri gelip papağınımı kurtardı. Teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:57 Kaynak: AA

Selim, İzmir, Menderes, Güncel
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