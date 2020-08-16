Evden kaçan papağını yakalamak isterken ağaçta mahsur kaldı - Son Dakika

Olay, Bağlık Mahallesi Kayalık Sokak'ta meydana geldi. Emin Arukan'ın papağanı, evde açık bırakılan pencereden kaçtı. Arukan, papağanının yakındaki ağaca konduğunu gördü. Ağaca tırmanan Arukan papağanını yakaladı, ancak aşağıya inemedi. Ağaçta mahsur kalan Arukan, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, Emin Arukan ve papağanını itfaiye merdiveniyle kurtardı.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 17:48

Kaynak: DHA

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