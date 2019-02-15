Son Dakika Haberleri: Evden Kaçan Selin, Bir Hafta Sonra Polis Tarafından Bulundu

Evden Kaçan Selin, Bir Hafta Sonra Polis Tarafından Bulundu

1 saat önce

AYDIN'ın Didim ilçesinde balkondan sarkıttığı iple evden kaçan ve 7 gündür kendisine ulaşılamayan Selin D. (17), polis tarafından saklandığı evde 3 erkek arkadaşı ile birlikte bulundu.

Evden Kaçan Selin, Bir Hafta Sonra Polis Tarafından Bulundu, System.String[]
AYDIN'ın Didim ilçesinde balkondan sarkıttığı iple evden kaçan ve 7 gündür kendisine ulaşılamayan Selin D. (17), polis tarafından saklandığı evde 3 erkek arkadaşı ile birlikte bulundu. Gözaltına alınan Selin D. ve arkadaşlarının polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olay, 8 Şubat Cuma günü saat 04.00 sıralarında Yeni Mahalle'de meydana geldi. Didim Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olan Günay D. (46) ile hemşire Meral D.'nin (44) açık lisede okuyan kızları Selin, 2'nci kattaki evlerinden balkondan sarkıttığı iple inerek kaçtı. Selin'in evde olmadığını annesi Meral D. sabah uyandığında fark etti. Kızını evde bulamayan anne, cep telefonunu aradı ancak ulaşamadı. Aile durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede inceleme başlatan ekipler, olayın güvenlik kameralarına yansıdığını ve Selin'in, kendisine yardım eden kapüşonlu erkekle koşarak uzaklaştığını belirledi. Ancak tüm çabalara rağmen Selin bulunamadı.

Bugün sabah saatlerinde gelen ihbarla harekete geçen polis ekipleri, 7 gündür kendisinden haber alınamayan Selin'in 3 erkek arkadaşı ile birlikte aynı mahalledeki bir evde olduğunu belirledi. Öğle saatlerinde belirlenen adresteki eve operasyon düzenleyen ekipler, Selin D. ve 3 erkek arkadaşını gözaltına aldı. Selin D. ve arkadaşlarının polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirilirken, kızlarının bulunduğunu haber alan ailesi de İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:28 Kaynak: DHA

Didim, Aydın, Polis, 3. Sayfa
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