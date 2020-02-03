Evden kaçan üç kafadar evlerinden 140 kilometre uzakta yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Evden kaçan üç kafadar evlerinden 140 kilometre uzakta yakalandı - Son Dakika

Evden kaçan üç kafadar evlerinden 140 kilometre uzakta yakalandı

7 saat önce

İstanbul'dan Kırklareli'ndeki kız arkadaşlarının yanına gitmek için evlerinden gizlice kaçan 16 yaşındaki 3 arkadaş, yaklaşık 140 kilometre uzakta Lüleburgaz ilçe otobüs terminalinde yakalandı.

Evden kaçan üç kafadar evlerinden 140 kilometre uzakta yakalandı, System.String[]

İstanbul'dan Kırklareli'ndeki kız arkadaşlarının yanına gitmek için evlerinden gizlice kaçan 16 yaşındaki 3 arkadaş, yaklaşık 140 kilometre uzakta Lüleburgaz ilçe otobüs terminalinde yakalandı. Otobüsün durmasıyla birlikte polis tarafından alınan çocuklar ailelerine teslim edildi.


İstanbul'da yaşayan B.Y. (16), A.T. (16) ve M.B. (16) isimli üç arkadaş, Kırklareli'ndeki kız arkadaşlarını görmek iddiasıyla evden kaçmaya karar verdi. Evlerinden kaçtıktan sonra Esenler Otogarı'ndan bir otobüs firmasına ait otobüsten bilet alan 3 arkadaş Kırklareli'ne doğru yola çıktı. Çocuklarının evden kaçtığını fark eden aileler ise durumu polis ekiplerine bildirdi.


Ailelerin başvurusu üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda 3 kafadarın Esenler Otogarı'nda Edirne istikametine giden bir otobüse bilet aldığı ortaya çıktı. Otobüsün saat 11.00'da İstanbul'dan çıkış yaptığını tespit eden ekipler durumu otobüsün bir sonraki durağı olan Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün haber vermesi üzerine Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Lüleburgaz Otogarı'nda önlem aldı. Otobüsün şoförüyle de irtibata geçen polis ekipleri, şoföre otobüs durunca sadece ön kapıyı açmasını söyledi. Otobüs şoförü, 39, 40 ve 41 numaradaki çocuklar fark etmeden polisle sürekli irtibat halinde oldu. Lüleburgaz otogarına giriş yapan otobüs, peronlara girdiğinde sivil polisler otobüse bindi. Otobüste kimlik kontrolü yapan polis ekipleri söz konusu 3 kafadarı yanlarında taşıdıkları çantalarıyla birlikte aldı. Evden neden kaçtıkları bilinmeyen 3 arkadaş, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Polis ekipleri daha sonra büroya gelen ailelere çocukları teslim etti. - KIRKLARELİ

Kırklareli, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:04 Kaynak: İHA
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