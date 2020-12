Evden kaçan 3 kız çocuğu uyuşturucu partisi yapılan evde bulundu (3) - Son Dakika

KORUMA ALTINA ALINDILAR

Düzce'de 12 kişiyle yakalanan ve yaşları 14 ile 16 arasında olan 3 kız çocuğunun durumuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Ailelerinin çocuklarla ilgili bilgi vermesi üzerine inceleme başlatıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Alo 183 Sosyal Destek Hattı üzerinden yapılan ihbar sonrası, evden kaçma davranışı gösterdikleri belirtilen M.Y. ve H.Y. isimli kuzeni ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, anne ve babalarının, M.Y. ve H.Y.'nin uyuşturucu madde kullandıklarından şüphelendiklerini belirtmeleri üzerine, jandarma ekiplerimiz tarafından M.Y. (15) ile kardeşi M.Y. (14) ve H.Y. (14) Düzce merkezde bir evde bulunmuştur. Savcılık talimatıyla Fehmi Öney Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne teslim edilmesi üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından mezkur çocuklar ivedi bakım koruma altına alınmış, devamında Çocuk Koruma Kanunu kapsamında Mahkemeden bakım tedbiri ve sağlık tedbiri istenmiştir."