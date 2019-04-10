Son Dakika Haberleri: Evden Kaçıp Başka Bir Apartmanın Balkonuna Konan Papağanı İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Evden Kaçıp Başka Bir Apartmanın Balkonuna Konan Papağanı İtfaiye Ekipleri Kurtardı

8 dakika önce

Bolu'da, evden kaçan ve başka bir apartmanın balkonuna konan papağan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.

Evden Kaçıp Başka Bir Apartmanın Balkonuna Konan Papağanı İtfaiye Ekipleri Kurtardı, System.String[]
Bolu'da, evden kaçan ve başka bir apartmanın balkonuna konan papağan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi Palmiye Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda ikamet eden Özlem Kutlu'ya ait sultan cinsi papağan evin açık kalan penceresinden kaçtı.

Tüm aramalarına rağmen papağanını bulamayan Özlem Kutlu, evinin çevresinde bulunan elektrik direkleri ile duvarlara papağanı için kayıp ilanı yapıştırdı.

Kutlu'nun apartmanının karşısında bulunan binada ikamet eden vatandaşlar, kendi evlerinin balkonunda kayıp ilanı verilen papağanı görerek Kutlu ile iletişime geçti.

Kendi imkanları ile papağanı yakalamayan Kutlu ve komşuları itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli merdivenli itfaiye aracı ile papağanın bulunduğu dördüncü kata çıkarak papağanı yakaladı.

İtfaiye ekipleri tarafından kafese konulan papağan sahibine teslim edildi.

Papağanının dün öğle saatlerinde eden kaçtığını ifade eden Özlem Kutlu, "Kuşumun camdan çıktığını görünce dışarıda aradım. Bölgede bulunan bir okulun yakınlarında kaybettim. Bunun üzerine el ilanları hazırlayarak çevredeki direklere ve duvarlara astım. Bugün papağanımı bulduk Çok mutluyum." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:51 Kaynak: AA
Sümer Mahallesi, Bolu, İtfaiye, Güncel
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