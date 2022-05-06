EVDEN KAÇIP DİLENEN 13 YAŞINDAKİ KIZINI ZİNCİRE VURDU - Son Dakika
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EVDEN KAÇIP DİLENEN 13 YAŞINDAKİ KIZINI ZİNCİRE VURDU

06.05.2022 10:21

ADANA'da sürekli evden kaçıp ailesinin uyarılarına aldırış etmeden trafik ışıklarında dilenen V.C. (13) adlı kız, annesi Semire M. (39) tarafından yatak odasındaki pencere demirine ayaklarından zincirlendi.

ADANA'da sürekli evden kaçıp ailesinin uyarılarına aldırış etmeden trafik ışıklarında dilenen V.C. (13) adlı kız, annesi Semire M. (39) tarafından yatak odasındaki pencere demirine ayaklarından zincirlendi. Bir ay bağlı kalan V.C.?yi, mahallelinin ihbarı üzerine polis ekipleri kurtardı.

Olay, Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'ndeki müstakil bir evin 2'nci katında meydana geldi. Suriye uyruklu Semire M.?nin 8 çocuğundan en küçüğü V.C., iddiaya göre sürekli evden kaçıp, kentteki trafik ışıklarında dilenmeye başladı. Ailesi tarafından defalarca uyarılan V.C., mart ayında evden kaçıp, bir arkadaşının evinde kaldı. Daha sonra Usame C. (19), kaldığı adrese gidip kız kardeşi V.C.?yi eve getirdi. Anne Semire M. de kızı V.C.?yi, yatak odasındaki pencere demirlerine ayağından zincirle bağladı. Bir ay boyunca bağlı kalan V.C., 29 Nisan'da bağırarak yardım istedi. Kızın sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

'ZİNCİRİ HİÇ SÖKMEDİ'

Ekipler, kapısını açtırıp girdikleri evde V.C.?yi ayağındaki zinciri söküp, kurtardı. V.C. ile o sırada evde olan ağabeyi Usame C. ve daha sonra ulaşılan anne Semire M., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. V.C. ifadesinde, 'Bir ay boyunca ayağım zincirle bağlı şekilde yatak odasında kaldım. İhtiyaçlarımı annem karşılıyordu ancak zinciri hiç sökmedi. Olay günü eve gelen polis ekipleri beni kurtardı. Kimseden şikayetçi değilim' dedi.

'SÖZÜMÜ DİNLEMİYORDU'

Anne Semire M. ise ifadesinde, 'Kızım haberim olmadan, trafik ışıklarında dilencilik yapıyordu. Sürekli evden kaçıyordu ve nerede kaldığını bilmiyordum. Sözümü dinlemiyordu. Evden kaçmaması için bir ay önce ayaklarını zincirle bağladım. Oğlumun olayla ilgisi yoktur' dedi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Semire M., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırılırken, Usame C. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ailesinden şikayetçi olmayan V.C. de kendi isteğiyle annesinin evine döndü.

EVDEN KAÇIP DİLENEN 13 YAŞINDAKİ KIZINI ZİNCİRE VURDU
EVDEN KAÇIP DİLENEN 13 YAŞINDAKİ KIZINI ZİNCİRE VURDU
EVDEN KAÇIP DİLENEN 13 YAŞINDAKİ KIZINI ZİNCİRE VURDU
EVDEN KAÇIP DİLENEN 13 YAŞINDAKİ KIZINI ZİNCİRE VURDU

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Münir Karaloğlu, Adana Yüregir, Suriye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVDEN KAÇIP DİLENEN 13 YAŞINDAKİ KIZINI ZİNCİRE VURDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: EVDEN KAÇIP DİLENEN 13 YAŞINDAKİ KIZINI ZİNCİRE VURDU - Son Dakika
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