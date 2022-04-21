Evden kaçıp kaybolan kardeşleri market sahibi buldu - Son Dakika
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Evden kaçıp kaybolan kardeşleri market sahibi buldu

21.04.2022 04:59

Evden kaçıp kaybolan kardeşleri market sahibi buldu Gece yarısından sonra bulunan 3 kardeş market sahibinden polisi aramasını istedi Babaannelerine gitmek için evden kaçan 3 kardeş yolda kalınca petroldeki markete sığındı Şanlıurfa Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi yakınındaki bir...

Evden kaçıp kaybolan kardeşleri market sahibi buldu

Gece yarısından sonra bulunan 3 kardeş market sahibinden polisi aramasını istedi

Babaannelerine gitmek için evden kaçan 3 kardeş yolda kalınca petroldeki markete sığındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi yakınındaki bir petrol istasyonunda market işleten Halil Çalışır, gece saat 01.30 sıralarında çocuk sesleri duydu. Dışarı çıkan Çalışır yaşları 12 ile 15 arasında değişen ikisi kız 3 çocuk fark etti.

Durumu anlamak için çocuklara "Bu saatte burada ne işiniz var" diye sorduğunda aldıkları cevap "Polise haber ver" olunca başlarına bir şey gelmiş olabileceğini düşünen Çalışır, içeri alıp ne olduğunu sordu. İftara yakın bir saatte Şanlıurfa merkezden 45 kilometre ötedeki Överler Mahallesindeki babaannelerine gitmek üzere ailelerinden habersiz evden ayrılıklarını söyleyen kardeşler, Aligör bölgesine kadar geldiklerini, havanın kararması üzerine korktuklarını ve petrole sığındıklarını belirtti.

Çocukları gören market sahibi büyük tedirginlik yaşadı

Başına ilk defa böyle bir olay gelen market sahibi Halil Çalışır, kendisine bir yol göstermesi için basın mensubu olan yeğenine haber verdi. Olay yerine giden yeğeni jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri üşümüş ve korkmuş olan N.A. ve F.A. kardeşleri marketten alıp karakola götürdü. Çocuklara su ve yemek veren ekipler, ailesine haber verdi.

Çocuklarınıza sahip çıkın

Geç saatte 3 küçük çocuğu tek başlarına dışarıda gördüğü zaman kendisinin de tedirgin olduğunu söyleyen Halil Çalışır, ailelere çocuklarına sahip çıkmaları tavsiyesinde bulundu.

Evden kaçıp kaybolan kardeşleri market sahibi buldu
Evden kaçıp kaybolan kardeşleri market sahibi buldu
Evden kaçıp kaybolan kardeşleri market sahibi buldu
Evden kaçıp kaybolan kardeşleri market sahibi buldu

YORUMLAR
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KAYBOLAN NUR, EVLERİNE 2 KİLOMETRE UZAKLIKTA, METRUK EVDE BULUNDU -- KAYBOLAN NUR, EVLERİNE 2 KİLOMETRE UZAKLIKTA, METRUK EVDE BULUNDU -- Kaybolan piton sahibinin aracında bulundu Kaybolan piton sahibinin aracında bulundu

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evden kaçıp kaybolan kardeşleri market sahibi buldu - Son Dakika


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