Dikmen'in elinden kurtulan genç kaçmayı başardı. Ertesi gün olayın hırsızlık olmadığı anlaşılması üzerine iki ailenin polise şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Ailesinin eve kilitlediği gencin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Evden kaçmaya çalışan genç, hırsız sanılarak dövüldü! - Son Dakika

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