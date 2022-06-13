Evden kaçmaya çalışan genç, hırsız sanılarak dövüldü! - Son Dakika
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Evden kaçmaya çalışan genç, hırsız sanılarak dövüldü!

13.06.2022 13:26

İstanbul Bayrampaşa'da bir genç ailesinin kendisini eve kilitlemesinden sonra, camdan çıkarak yan apartmanda geçip dışarı çıkmak istedi. O sırada çıkan sesler üzerine uyanan apartman sakini Ali Dikmen, genci hırsız sanıp tekme tokat dövdü.

Önceki gün saat 02.00 sıralarında Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi Uçak Sokak'ta meydana gelen olayda bir genci ailesi dışarı çıkmaması için eve kilitledi.

HIRSIZ SANIP DÖVMEYE BAŞLADI

Bunun üzerine genç camdan çıkıp bitişiğindeki apartmanın yağmur borusuna tutunarak dışarı çıkmak istedi. O esnada ses üzerine apartman sakini Ali Dikmen, genci hırsız sanıp dövmeye başladı.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Dikmen'in elinden kurtulan genç kaçmayı başardı. Ertesi gün olayın hırsızlık olmadığı anlaşılması üzerine iki ailenin polise şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Ailesinin eve kilitlediği gencin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

İsmetpaşa Mahallesi, Bayrampaşa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evden kaçmaya çalışan genç, hırsız sanılarak dövüldü! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evden kaçmaya çalışan genç, hırsız sanılarak dövüldü! - Son Dakika
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