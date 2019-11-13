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Evden kaçtığı için öldürülen Sultan'ın ağabeyi de gözaltında(2)
6 saat önce
BABA İLE OĞLU TUTUKLANDIÇerkezköy'de evden kaçtığı içinde öldürülen Sultan Kütük, cinayetİ şüphelileri olarak adliyeye sevk edilen babası Okan Kütük ile ağabeyi Oktay Kütük, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:31 Kaynak: DHA
BABA İLE OĞLU TUTUKLANDI
Çerkezköy'de evden kaçtığı içinde öldürülen Sultan Kütük, cinayetİ şüphelileri olarak adliyeye sevk edilen babası Okan Kütük ile ağabeyi Oktay Kütük, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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