Son Dakika Haberleri: Evden kaçtığı için öldürülen Sultan'ın ağabeyi de gözaltında(2)
Son Dakika Güncel Evden kaçtığı için öldürülen Sultan'ın ağabeyi de gözaltında(2) - Son Dakika

Evden kaçtığı için öldürülen Sultan'ın ağabeyi de gözaltında(2)

6 saat önce

BABA İLE OĞLU TUTUKLANDIÇerkezköy'de evden kaçtığı içinde öldürülen Sultan Kütük, cinayetİ şüphelileri olarak adliyeye sevk edilen babası Okan Kütük ile ağabeyi Oktay Kütük, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Evden kaçtığı için öldürülen Sultan'ın ağabeyi de gözaltında(2), System.String[]

BABA İLE OĞLU TUTUKLANDI

Çerkezköy'de evden kaçtığı içinde öldürülen Sultan Kütük, cinayetİ şüphelileri olarak adliyeye sevk edilen babası Okan Kütük ile ağabeyi Oktay Kütük, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


Çerkezköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:31 Kaynak: DHA
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