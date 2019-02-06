Son Dakika Haberleri: Evden Kaçtığı İddia Edilen Çocuk Bulundu

Evden Kaçtığı İddia Edilen Çocuk Bulundu

25 dakika önce

Bursa'da 3 Şubat'ta annesiyle tartıştıktan sonra evden kaçtığı öne sürülen kız çocuğu bulundu.

Evden Kaçtığı İddia Edilen Çocuk Bulundu, System.String[]
Bursa'da 3 Şubat'ta annesiyle tartıştıktan sonra evden kaçtığı öne sürülen kız çocuğu bulundu.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, annesiyle tartıştıktan sonra evi terk eden F.K'nin (16) bulunması için çalışma başlattı.

F.K'nin gidebileceği yerleri değerlendiren ekipler, çocuğu arkadaşı E.G'nin evinde bularak annesine teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:36 Kaynak: AA

Polis, Bursa, Güncel
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