Evden Kaçtığı İddia Edilen Çocuk Bulundu

Bursa'da 3 Şubat'ta annesiyle tartıştıktan sonra evden kaçtığı öne sürülen kız çocuğu bulundu.

Bursa'da 3 Şubat'ta annesiyle tartıştıktan sonra evden kaçtığı öne sürülen kız çocuğu bulundu.



Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, annesiyle tartıştıktan sonra evi terk eden F.K'nin (16) bulunması için çalışma başlattı.



F.K'nin gidebileceği yerleri değerlendiren ekipler, çocuğu arkadaşı E.G'nin evinde bularak annesine teslim etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sokak Ortasında Eşini Defalarca Bıçaklayıp Öldüren Cani Kocadan Kan Donduran İfade: Beni Başka Erkeklerle Aldattı

Bıçakla Taksiciyi Gasp Eden Kadın, Osmangazi Köprüsü'nde Yakalandı

Baba Oğul Aynı Mahalleye Muhtar Olmak İçin Yarışacak

Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde Silahlı Kişi Hareketliliği (1)