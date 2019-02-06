Evden Kaçtığı İddia Edilen Çocuk Bulundu
25 dakika önce
Bursa'da 3 Şubat'ta annesiyle tartıştıktan sonra evden kaçtığı öne sürülen kız çocuğu bulundu.
Bursa'da 3 Şubat'ta annesiyle tartıştıktan sonra evden kaçtığı öne sürülen kız çocuğu bulundu.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, annesiyle tartıştıktan sonra evi terk eden F.K'nin (16) bulunması için çalışma başlattı.
F.K'nin gidebileceği yerleri değerlendiren ekipler, çocuğu arkadaşı E.G'nin evinde bularak annesine teslim etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:36 Kaynak: AA
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