Üye Girişi
Evden kötü koku şikayeti geliyordu! Bir haftadır haber alınamayan şahsın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Evden kötü koku şikayeti geliyordu! Bir haftadır haber alınamayan şahsın cansız bedeni bulundu

14.07.2021 08:16

İstanbul Silivri'de yaşanan olayda bir haftadır kendisinden haber alınmayan şahsın evinden kötü kokuların gelmesi ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde şahsın cansız bedenini buldu.

Korkunç olay, akşam 21.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi İmalat Sokak'ta bulunan 10 katlı apartmanın 6. katındaki dairede yaşandı. Bir haftadır kendisinden haber alamayan Serdar Özgen'in (42) yakınları yaşadığı adrese geldi. Evden gelen ağır koku nedeniyle, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Kötü koku şikayetiyle eve giren ekipler, bir haftadır haber alınamayan şahsın cansız bedeniyle karşılaştı

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla Özgen'in yaşadığı daireye girdi. Polis ve yakınları, eve girdiğinde Özgen'in cansız bedeniyle karşılaştı. Nöbetçi savcılığının incelemesinin ardından cenaze Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Özgen'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kötü koku şikayetiyle eve giren ekipler, bir haftadır haber alınamayan şahsın cansız bedeniyle karşılaştı
Evden kötü koku şikayeti geliyordu! Bir haftadır haber alınamayan şahsın cansız bedeni bulundu

Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Evden kötü koku şikayeti geliyordu! Bir haftadır haber alınamayan şahsın cansız bedeni bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TRT yönetimine giren Hilal Kaplan, sosyal medyada gündem oldu 08:53 TRT yönetimine giren Hilal Kaplan, sosyal medyada gündem oldu Resmi Gazetede yayımlandı: TRT Genel Müdürlüğüne Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Albayrak atandı 08:26 Resmi Gazetede yayımlandı: TRT Genel Müdürlüğüne Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Albayrak atandı Nebahat Çehre'den Aydemir Akbaş'ın 08:14 Nebahat Çehre'den Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine cevap
Meteoroloji'den uyarı! İstanbul dahil 10 il için kuvvetli yağış uyarısı 08:07 Meteoroloji'den uyarı! İstanbul dahil 10 il için kuvvetli yağış uyarısı Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı 07:59 Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı Mavi dekolteli bikinisiyle poz veren Ece Erken, aldığı kilolara dert yandı 00:51 Mavi dekolteli bikinisiyle poz veren Ece Erken, aldığı kilolara dert yandı
Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi 23:36 Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü 21:55 Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü

Son Dakika Haberleri
09:07 Muğla Marmaris'te HDP ilçesi binasına saldırı! Şüpheli gözaltına alındı
08:52 TRT yönetimine giren Hilal Kaplan, sosyal medyada gündem oldu
08:26 Resmi Gazetede yayımlandı: TRT Genel Müdürlüğüne Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Albayrak atandı
08:16 Evden kötü koku şikayeti geliyordu! Bir haftadır haber alınamayan şahsın cansız bedeni bulundu
08:13 Joe Biden aday gösterdi! Eski Arizona senatörü Jeff Flake Türkiye Büyükelçisi olabilir
08:07 Meteoroloji'den uyarı! İstanbul dahil 10 il için kuvvetli yağış uyarısı
08:04 Siyasi partilere kötü haber! Z kuşağının yüzde 30'u hiçbirine oy vermedi
07:59 Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı
18:58 Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
18:16 Yıldız golcü Diego Costa adım adım Beşiktaş'a! 2 yıllık sözleşmeye imza atması an meselesi
Muğla Marmaris'te HDP ilçesi binasına saldırı! Şüpheli gözaltına alındı Muğla Marmaris'te HDP ilçesi binasına saldırı! Şüpheli gözaltına alındı         
09:07
Ağrı'da konser veren Mustafa Ceceli, Kürtçe şarkılar okudu Ağrı'da konser veren Mustafa Ceceli, Kürtçe şarkılar okudu         
08:30
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz         
08:20
Joe Biden aday gösterdi! Eski Arizona senatörü Jeff Flake Türkiye Büyükelçisi olabilir Joe Biden aday gösterdi! Eski Arizona senatörü Jeff Flake Türkiye Büyükelçisi olabilir         
08:13
Siyasi partilere kötü haber! Z kuşağının yüzde 30'u hiçbirine oy vermedi Siyasi partilere kötü haber! Z kuşağının yüzde 30'u hiçbirine oy vermedi         
08:04
İspanya, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ses kaydını konuşuyor! Efsane futbolculara demediğini bırakmadı İspanya, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ses kaydını konuşuyor! Efsane futbolculara demediğini bırakmadı         
00:53
Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı         
00:07
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu         
21:03
Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu         
20:09
Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi         
20:02
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu         
20:00
Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu         
17:46
Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti         
16:33
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz         
14:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 09:11:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Evden kötü koku şikayeti geliyordu! Bir haftadır haber alınamayan şahsın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement