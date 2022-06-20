Ağabeyinin cesediyle 3 gün yaşayan engelli kadının durumunu komşular fark etti - Son Dakika
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Ağabeyinin cesediyle 3 gün yaşayan engelli kadının durumunu komşular fark etti

20.06.2022 15:58

Ağabeyinin cesediyle 3 gün yaşayan engelli kadının durumunu komşular fark ettiBATMAN Batman'ın Gercüş ilçesinde engelli kız kardeşiyle yaşayan Şehmus Önel, evinde ölü bulundu.

Ağabeyinin cesediyle 3 gün yaşayan engelli kadının durumunu komşular fark etti

BATMAN Batman'ın Gercüş ilçesinde engelli kız kardeşiyle yaşayan Şehmus Önel, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar Beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde Şehmus Önel, tek katlı evde yatalak hasta olan kız kardeşi Selime Daş ile yalnız yaşıyordu. Kız kardeşini yatağına götüren Şehmus Önel, daha sonra odasına çekildiği öğrenildi. Önel, odasına çekildikten sonra kimse haber alamadı. Kötü kokuların evden geldiğini fark eden komşular, durumu Önel'in bildirdi. Eve giren akrabalar ve vatandaşlar, Önel'in cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri yönlendirildi.

Ekiplerin yaptıkları incelemelerde Önel'in yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Şehmus Önel'in cansız bedeni Gercüş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Daha sonra Önel'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Batman Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Bölümüne sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan, ağabeyinin cesediyle evde yaklaşık 3 gün boyunca kalan engelli Selime Daş'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağabeyinin cesediyle 3 gün yaşayan engelli kadının durumunu komşular fark etti - Son Dakika

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