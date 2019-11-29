Son Dakika Haberleri: Evden ruhsatlı tabanca ve ziynet eşyası çalan hırsızlar tutuklandı
Son Dakika Güncel Evden ruhsatlı tabanca ve ziynet eşyası çalan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika

Evden ruhsatlı tabanca ve ziynet eşyası çalan hırsızlar tutuklandı

6 saat önce

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde evlerden ziynet eşyası ve bir ruhsatlı tabanca çalan 2 kişi, İstanbul'da yakalandı.

Evden ruhsatlı tabanca ve ziynet eşyası çalan hırsızlar tutuklandı, System.String[]

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde evlerden ziynet eşyası ve bir ruhsatlı tabanca çalan 2 kişi, İstanbul'da yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Arifiye'de yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından evlere girerek ziynet eşyaları ve bir ruhsatlı tabanca çalan şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan G.V. (27) ile K.Y. (23) olduğu belirlendi. İstanbul'da oldukları tespit edilen G.V. ve K.Y., yakalanarak gözaltına alındı. G.V. ve K.Y.'nin evlerinde yapılan aramalarda çalınan ruhsatlı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.V. ve K.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


İstanbul, Sakarya, Arifiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:01 Kaynak: DHA
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