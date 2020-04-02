Evden sarkıttığı gıda sepetiyle ihtiyaç sahiplerine destek oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evden sarkıttığı gıda sepetiyle ihtiyaç sahiplerine destek oluyor - Son Dakika

Evden sarkıttığı gıda sepetiyle ihtiyaç sahiplerine destek oluyor

6 saat önce

Fatih'te bir vatandaş evinden sokağa sepet sarkıtarak, veren el ile alan el arasında köprü oluyor ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Fatih'te bir vatandaş evinden sokağa sepet sarkıtarak, veren el ile alan el arasında köprü oluyor ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Üzerinde "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" ifadesi yazılı sepete yardım yapmak isteyenlerin bıraktığı gıda ürünleri yer alırken, ihtiyaç sahipleri de istedikleri ürünü ücretsiz alabiliyor.

İngiliz baba ve Türk annenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Jeffrey Tucker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıldır Fatih'teki Balat Mahallesi Camcı Çeşmesi Yokuşunda oturduğunu söyledi.

İtalya'nın Napoli kentinde bu sabah sosyal medyada gördüğü uygulamadan esinlenerek çalışmayı yaptığını anlatan Tucker, şöyle konuştu:

"İnsanlar orada da sepetle alışveriş yaptığından sepetlerini aşağıda tutup içine bir şeyler koyup insanlarla paylaşmayı hedeflemiş. Çok hoşuma gitti. Ben de örnek olsun, bütün mahallelere hatta bu mahalleye daha geniş yayılsın diye böyle bir şey yaptım. Bu kadar çabuk ilgi çekeceğini zannetmiyordum ancak ilgi çekmesi de hoşuma gidiyor. Umarım bu tecrübeden sonra hepimiz paylaşmayı öğreneceğiz. Gerçekten ihtiyacı olan insanlar var. Ekmek bile alamayacak durumda olanlar var. Umarım örnek olur."

Tucker, İtalya'daki uygulamayı bugün sabah saatlerinde sosyal medyada gördüğünü, kendisinin de uygulamaya bugün öğle saatlerinde başladığını belirtti.

"Kimin verdiğini, kimin aldığını katiyen görmüyorum"

Bazı vatandaşların şimdiden bir şeyler aldığını, bazılarının da sepete ürün bıraktığını aktaran Tucker, "Kimin verdiğini, kimin aldığını katiyen görmüyorum. Mahallede birtakım insanlarla WhatsApp'tan paylaştım. Zannediyorum onlar haber aldı veya geçenler gördü. Bilmiyorum ama almaları da bırakmaları da gerçekten çok hoşuma gitti." dedi.

Tucker, uygulamanın sosyal medyada bu kadar hızlı yayılmasına sevindiğini ifade ederek, sosyal medyadan çok anlayan birisi olmadığını, sadece WhatsApp üzerinden mahalleliye haber gönderdiğini ve uygulamanın yayılmasına sevindiğini anlattı.

Uygulamanın her yerde örnek olmasını umduğunu dile getiren Tucker, şunları kaydetti:

"Bu benimle ilgili bir şey değil. Takdir toplaması gerçekten yayılması açısından hoşuma gidiyor. Gittikçe paylaşmaya daha çok ihtiyacımız olacak. Artık paylaşmayı öğrenmemiz lazım. Komşum açsa ben burada karnım tok oturuyorsam bu beni rahatsız ediyor ve insanları da. Eminim şu anda yavaş yavaş paylaşmaya itecek bu durum. Belki hepimiz için gereken bir ders diye düşünüyorum. Sepeti beslemeye gücüm yettikçe devam edeceğim. Sepeti kullananlar olduğu müddetçe de devam etmeyi düşünüyorum. Eminim bu süre uzadıkça sepete daha çok ihtiyacı olanlar olacak."

Tucker, sepeti yağmurda çekmek zorunda kaldığını da belirterek, "Açıkçası sepeti 24 saat bırakmayı düşünüyorum. Çünkü bazı insanlar çekinebilir, gece gelmek isteyenler olabilir. Onun için 24 saat kalmasında fayda var." diye konuştu.

Evden sarkıttığı gıda sepetiyle ihtiyaç sahiplerine destek oluyor

İtalya, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:24 Kaynak: AA

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