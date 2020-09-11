Son dakika haberleri: Evden sokağa çıkan temaslı ilk vaka, yurda yerleştirildi

Bir son dakika haberine göre Evden sokağa çıkan temaslı ilk vaka, yurda yerleştirildiAfyonkarahisar'ın Çay ilçesinde koronavirüs temaslı vaka olarak dışarıya çıkan ve yakalanan A.Y.A. (68), akşam saatlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Tınaztepe Yurdu Müdürlüğü'ne götürüldü.

Evden sokağa çıkan temaslı ilk vaka, yurda yerleştirildi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde koronavirüs temaslı vaka olarak dışarıya çıkan ve yakalanan A.Y.A. (68), akşam saatlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Tınaztepe Yurdu Müdürlüğü'ne götürüldü. Yasağı delerek sokağa çıkıp vatandaşların sağlığını tehlike atan A.Y.A.?nın yurtta ne kadar kalacağına İl Sağlık Kurulu karar verecek.

Tınaztepe, Afyon, Çay, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 20:17 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Evden sokağa çıkan temaslı ilk vaka, yurda yerleştirildi - Son Dakika

Son Dakika

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan penaltı yorumu: Kural böyle

ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır

İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz

Rıdvan Dilmen, hakemin verdiği kararı eleştirdi: Ben böyle penaltı vermem

Alman vekil, Türk bayrağından rahatsız oldu: Bir daha göstermeyin, gölgesinde kalıyoruz

Rizespor Başkanı Hasan Kartal isyan etti: Bu adamın hemen cezalandırılması lazım

ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti

Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan MHK Başkanı'na gönderme: Bu sezon 'Tatlı' geçecek

Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı

Kaldırımda oturan genç kıza otomobil çarptı, dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı

Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter

İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi

Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler

Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor