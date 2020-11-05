Evden tabanca ve ziynet eşyası çalan hırsız İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Evden tabanca ve ziynet eşyası çalan hırsız İstanbul'da yakalandı
05.11.2020 15:25
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir evden ziynet eşyası ve tabanca çalan M.B., İstanbul Fatih'te yapılan operasyonla yakalandı.
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir evden ziynet eşyası ve tabanca çalan M.B., İstanbul Fatih'te yapılan operasyonla yakalandı.
Darıca ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi'ndeki evden bir tabanca ve ziynet eşyaları çalındı. Evde incelemede bulunan polis, parmak izleri ve diğer delillerden hırsızlığı M.B.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Polis, İstanbul'un Fatih ilçesinde olduğu belirlenen M.B.'yi yakaladı.M.B.'nin ayrıca, Darıca Osmangazi Mahallesi'ndeki İrşat Camii'nden bilgisayar ve kamera kayıt cihazını da çaldığı belirlendi. M.B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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