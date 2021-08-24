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Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı - Son Dakika

Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı

24.08.2021 16:54

Samsun'da yaşanan olayda koltuk döşeme ustası ile elemanı, tamir için getirilen bir koltukta çok sayıda altına rastladı. Buldukları altınları koltuk sahibine iade eden usta ve elemanı 'insanlık ölmemiş' dedirtti.

Vezirköprü ilçesinde yaşayan Hançer Kayış(43), koltuk takımlarını yeniletmek evine usta çağırdı. Koltuk döşeme ustası Olcay Şahinve elemanı Batuhan Şahinkoltukları taşımaya başladı. Bu sırada Batuhan Şahin'in taşıdığı tekli koltuktan bir kutu düştü. Kutuyu açan Şahin, içinde 5 gram altınla karşılaştı. Usta ve elemanı altınları sahibine teslim etti. Akabinde dükkana getirilen tekli koltuğun altından 3 adet daha çeyrek altın çıktı. Buldukları çeyrek altınları da sahibine teslim eden Olcay Şahin, herkesin takdirini topladı.

Evden tamir için gönderilen koltuğun altından altın çıktı

"BİZE YAKIŞAN BUDUR"

Olayı anlatan Olcay Şahin, "Yıllardır çocukluktan beri bu işle uğraşıyoruz. Bu iş bizim baba mesleğimiz. Babamız 60 yıllık esnaf. Aynı serüveni biz de devam ettiriyoruz. 27 yıldır koltuk döşüyorum. Bu vaka ikinci defa oldu. Bu kadar değildi. Hançer kardeşimiz geldi, bize koltuklarını yeniletmek istediğini söyledi. Anlaştık, kumaşını beğendiler. O gün evine almaya gittiğimizde eşi evde yoktu. Kendisi zaten yeni ev almış, bu yüzden koltuklarını yaptırıyordu. Biz koltukları evinden aşağı indirmeye başladığımızda koltuklarının biri fermuarlıymış. Çocuklar indirirken merdivende bir kutu düşmüş. Allah'tan merdivende düşmüş. Dışarıda düşmüş olsaydı, çünkü koltukları koyduğumuz cadde kalabalık bir cadde olduğu için biri gözüne kestirerek alabilirdi. Yeğenim altını bulduktan sonra Hançer'e götürüyor. Onun da bu durumdan haberi yok. Akabinde ben koltuğu dükkanda söktüğümde 3 tane daha altın çıkıyor. Tabii, ben hemen aradım ve sahibine ilettim. Bize yakışan da budur. Çok ihtiyacı olduğuna emindim. Ne zor şartlar altında kazandığını, nasıl geçindiğini bilmiyoruz" dedi.

Evden tamir için gönderilen koltuğun altından altın çıktı

"HERKESİN BÖYLE DAVRANMASINI İSTİYORUM"

Altınları verdiğin için insanlık görevini yaptığını ifade eden Batuhan Şahin, "Müşteriye koltuk almaya gittik. Koltuğu merdiven indirirken yere bıraktığımda bir kutu düştü. Koltuğu tekrardan kaldırarak arabaya koydum. Geri döndüğümde kutuyu fark ettim. Karton olduğunu fark ettiğimde tekme attım. Bantlıydı. Sonra içini açtım. Altın olduğunu fark ettim. Aldığımız kişiye geri götürdüm. Sonucunda mutluyum. İnsanlık görevimi yaptım. Başkası vermeyebilirdi. Verdiğim için pişman değilim. Unutmuş koymuş olabilir. Herkesin de böyle davranmasını tavsiye ederim" diye konuştu.

Evden tamir için gönderilen koltuğun altından altın çıktı

"YENİ EV ALMIŞTIM, O KADAR ÇOK İHTİYACIM VARDI Kİ"

Altınları teslim aldığı için mutluluğunu dile getiren Hançer Kayış, "Olcay usta ile bir koltuk yenileme işimiz vardı. Bizim eve geldi. Koltukları apar topar aşağı indirdiler. Sonrasında Olcay usta telefon etti. Böyle bir durumlar var diye. 3 tane çeyrek altın çıktı. Kapının önünde diğer arkadaş tekmelediği için ayağına bir ağırlık geliyor. Bakalım dediği zaman 5 gram altın çıkıyor. Eşim altınları oraya koymuş, unutmuş. Ustama teşekkür ediyorum insanlığından dolayı. Vermeyebilirdi, yok diyebilirdi. Yeni ev almıştım, o kadar ihtiyacım vardı ki. İlaç gibi geldi" şeklinde konuştu.

Altınları teslim alan Hançer Kayış, Olcay ve Batuhan Şahin'e teşekkür etti.

Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı
Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı

Esnaf, Altın, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı - Son Dakika


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