Evden televizyon çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evden televizyon çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Evden televizyon çalan 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

AKSARAY'da bir evden televizyon çalan 3 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Evden televizyon çalan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

AKSARAY'da bir evden televizyon çalan 3 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin çaldıkları televizyonu taşıdıkları an, güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, 2 Mart Pazartesi günü Ereğli Kapı Mahallesi'nde  bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Apartmanın önüne gelen 2 kişi, çevreyi kontrol edip, apartmandaki evlerin kapı zillerini çaldı. Birinci kattaki evde kimsenin olmaması üzerine şüphelilerden 1'i evin kapısını zorla açıp içeri girdi.  Eve giren şüpheli, televizyonu alıp, balkonun önünde bekleyen arkadaşına  verdi. 2 kişi daha sonra bahçe duvarından atlayıp, çaldıkları televizyonla ileride kendilerini bekleyen arkadaşlarıyla birlikte kaçtı. Eve geldiğinde televizyonunun çalındığını fark eden ev sahibi, polise haber verdi.  Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, 2 kişinin çaldıkları televizyonu taşırken görüntülerine rastladı. Görüntüler sayesinde kimlikleri tespit edilen   Ömer Y.  (17), Kenan Ç. (19) ve İsa Y. (22) dün yapılan operasyonla yakalandı. Daha öncede 3 evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:06 Kaynak: DHA
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