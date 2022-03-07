EVDEN TELEVİZYON ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

ADIYAMAN'da, evden televizyon çalan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece Malazgit Mahallesi'nde meydana geldi. H.T., Hasan Diken'e ait olan evden televizyonu çalarak kaçtı. Durumu fark eden ev sahibi polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde şüphelirir A.T. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.