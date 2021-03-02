Evden televizyon hırsızlığı - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde eve giren henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce televizyon çalındı.

Olay, Mevlana Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Sokak'ta bulunan 2 katlı evin birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde kalan Namı Can Ç., annesiyle birlikte eve geldiklerinde kapının kırılarak açıldığını gördüklerinde şaşkına döndüler. İçeri giren Namı Can Ç. mutfakta bulunan 3 bin 500 liraya yeni aldıkları televizyonun yerinde olmadığını gördüler. Polisi arayarak durumu bildirdiler. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda kapının televizyonu çalan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN