Evden uzaklaştırma aldı kapanmada sokakta kaldı, ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Evden uzaklaştırma aldı kapanmada sokakta kaldı, ortalığı birbirine kattı

03.05.2021 10:52

Adana'da psikolojisi bozulduğu için aile bireylerine zarar veren bir kişiye evden uzaklaştırma cezası verildi.

Adana'da psikolojisi bozulduğu için aile bireylerine zarar veren bir kişiye evden uzaklaştırma cezası verildi. Tam kapanmada sokakta kalınca ortalığı birbirine katan şahıs, güçlükle sakinleştirilip polis merkezine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojisi bozulan Süleyman Ş. bir süre önce aile bireylerine zarar vermeye başladı. Bu nedenle aile şikayetçi olunca Süleyman Ş.'ye evden uzaklaştırma kararı çıktı. Yeni tip korona virüs nedeniyle tam kapanma da başlayınca şahıs gidecek yeri olmadığı için sokakta kaldı. Buna sinirlenen Süleyman Ş. sokakta dükkanların kepenklerine zarar vermeye başladı. Vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekibe de saldıran şahıs, yoldan geçen araçların da önünü kesti. Sokakta dolaşan Süleyman Ş.'ye polis biber gazıyla müdahale etti. Ancak buna rağmen sokak ortasında yatan şahıs araçların altında kalma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı. Bu sırada polis megafondan "Tam kapanma var herkes evine" diyerek uyarıda bulundu.

Süleyman Ş. bir süre sonra sakinleştirilerek polis merkezine götürüldü.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Evden uzaklaştırma aldı kapanmada sokakta kaldı, ortalığı birbirine kattı
Evden uzaklaştırma aldı kapanmada sokakta kaldı, ortalığı birbirine kattı
Evden uzaklaştırma aldı kapanmada sokakta kaldı, ortalığı birbirine kattı
Evden uzaklaştırma aldı kapanmada sokakta kaldı, ortalığı birbirine kattı

Dağlıoğlu Mahallesi, Seyhan, Adana, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evden uzaklaştırma aldı kapanmada sokakta kaldı, ortalığı birbirine kattı - Son Dakika


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