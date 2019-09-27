Evden uzaklaştırma kararı verilen kocanın, eşini öldürmesi
2 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:26 Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.
Kestel Mahallesi'ndeki babaevinde iki çocuğuyla yaşayan Gülseren Y'yi (32) bıçaklayarak öldüren Hilmi Y'nin (43) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye gönderildi.
Eşinin şikayeti üzerine hakkında evden uzaklaştırma kararı verilen Hilmi Y, dün Kestel Mahallesi'nde eşi Gülseren Y'yi bıçaklayarak öldürmüştü.
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