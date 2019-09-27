Son Dakika Haberleri: Evden uzaklaştırma kararı verilen kocanın, eşini öldürmesi
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Evden uzaklaştırma kararı verilen kocanın, eşini öldürmesi

2 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.

Evden uzaklaştırma kararı verilen kocanın, eşini öldürmesi, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.

Kestel Mahallesi'ndeki babaevinde iki çocuğuyla yaşayan Gülseren Y'yi (32) bıçaklayarak öldüren Hilmi Y'nin (43) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye gönderildi.

Eşinin şikayeti üzerine hakkında evden uzaklaştırma kararı verilen Hilmi Y, dün Kestel Mahallesi'nde eşi Gülseren Y'yi bıçaklayarak öldürmüştü.

Kestel Mahallesi, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:26 Kaynak: AA
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