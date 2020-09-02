Evden yüzlerce kez kaçan oğlu için elektronik kelepçe istedi - Son Dakika

Evden yüzlerce kez kaçan oğlu için elektronik kelepçe istedi

Evden yüzlerce kez kaçan oğlu için elektronik kelepçe istedi Daha önce yüzlerce kez kaçan ve en son 1 aydır kayıp oğluna 2 gün önce kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne, bir daha aynı acıyı yaşamamak için elektronik kelepçe talep etti Kentin en işlek yaya trafiğinin bulunduğu caddede bulunup...

Evden yüzlerce kez kaçan oğlu için elektronik kelepçe istedi

Daha önce yüzlerce kez kaçan ve en son 1 aydır kayıp oğluna 2 gün önce kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne, bir daha aynı acıyı yaşamamak için elektronik kelepçe talep etti

Kentin en işlek yaya trafiğinin bulunduğu caddede bulunup evine getirilen genç, annesine bir daha kaçmayacağına dair söz verdi

Anne Saniye Altuntaş: "Elektronik kelepçe takılmasını istiyorum. En azından bir daha kaçarsa nerede olduğunu bilirim"

Genç Yakup: "Sokakta korkuyorsun ama etrafta polis olunca için rahatlıyor"

ANTALYA - Antalya'da 9 yaşından bu yana yüzlerce kez sebepsiz yere evden kaçan 17 yaşındaki genç, polis tarafından bulundu. Çocuğuna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne Saniye Altuntaş, oğlunun bir daha kaçma ihtimaline karşın elektronik kelepçe talebinde bulundu. Altuntaş, "En azından bir daha kaçarsa nerede olduğunu bilip hemen yanına giderim" dedi.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Serhat, Saniye Altuntaş çiftinin 4 çocuklarından en büyüğü 17 yaşındaki Yakup Altuntaş, 9 yaşından bu yana sebepsiz yere yüzlerce kez evden kaçmaya başladı. Aile, herhangi bir kötü alışkanlığı bulunmayan genç Yakup'u, bazen polisin bazen de kendi imkanlarıyla bularak eve getirdi. Bu dönem içerisinde çocuklarının kaçma alışkanlığına bir son vermek için doktor doktor gezen aile herhangi bir sonuç alamadı. Son olarak bir ay önce babasının arkadaşına verilmek üzere kendisine verilen malzemeleri götüren Altuntaş, ardından yine kayıplara karıştı. Bugüne kadar polise birçok kaz kayıp başvurusu yapılan Yakup Altıntaş'ın, ailesi hayatından endişe etmeye başladı.

En işlek caddede bulundu

İlk kez bu kadar uzun süredir çocuklarından haber alamayan gözü yaşlı aile, geçtiğimiz gün gelen haberle mutlu oldu. Polis ekipleri tarafından kentin en çok yaya trafiğinin olduğu Kapalı Yol'daki bir internet kafede bulunan genç Yakup, ailesine tekrar teslim edildi.

"İlk kez rahat bir uyku uyudum"

Oğluna tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren anne Saniye Altuntaş, ilk kez rahat bir uyku uyuduğunu söyledi. Oğlunun sürekli kaçmasına anlam veremediğini ifade eden anne Altuntaş, "İnşallah bir daha yaşatmaz bize bunu. Sürekli kaçıyor ve maalesef tekrar gidecek diye tedirginim. Düzelmesini ve bir daha gitmemesini istiyorum. Oğlum evinde olsun, kardeşleriyle büyüsün, gençliğini yaşasın, bir geleceği olsun istiyorum. Sokaklarda niye sürünüp perişan olsun. Yakup'un iyi bir hayatı, iş imkanı olmasını ve okumasını çok istiyorum. Okulu yarıda bıraktı okumadı. Açık öğretime verdik okumadı. İstiyorum diyor ama yapmıyor." dedi.

"Gözüm sürekli üstünde"

Çocuğunun kaçma alışkanlığına son vermek için doktor doktor gezdiklerini anlatan Saniye Altuntaş, doktorlar tarafından birçok teşhiste bulunulduğunu ve buna karşın ilaçlar kullanmasına rağmen durumun düzelmediğini söyledi. Altuntaş, "Sorunu çözemiyoruz. Doktora götürdüğümde de sakinleştirici veriyorlar. İlk başta hiperaktif dikkat dağınık bozukluğu dediler o ilaçları kullandık. Bursa'ya götürdüm. 'İnternet bağımlılığı var' dediler. Doktorumuz, 'kendisi de çaba gösterecek kendisi de uğraşacak bir tek ilaçla olacak bir şey değil' dedi. Beyninde tıkanıklık olabilir diye filmini çektiler bir şey çıkmadı. Yanıma alıp konuştum, ağladım, sarıldım ama bir şey söylemiyor. 'Niye gidiyorsun diyorum', 'Bir daha yapmayacağım' diyor ama bundan öncekilerde de aynı şeyleri söylemişti. Hala tedirginiz gider diye gözüm sürekli üstünde. Az önce gözümün önünden kayboldu, 'buradayım' dedi, biraz rahatladım." İfadelerini kullandı.

"Elektronik kelepçe takılsın"

Hala tedirginlik yaşadığını aktaran anne Altuntaş, "Oğluma elektronik kelepçe takılmasını istiyorum. En azından bir daha gittiğinde yerini hemen tespit edip bulabilirim. Bazen çok korkuyordum, acaba şehir dışına mı gitti, birileriyle mi gitti diye. Hep o tedirginlik vardı. Çok korkuyorduk başına bir şey gelir diye. Böyle bir yöntemde varsa lütfen takılsın." diye konuştu.

Yakup: "Sokakta korkuyordum ama etrafta polis olunca içim rahatlıyordu"

Ailesine sinirlendiğinde kaçma isteği oluştuğunu belirten Yakup Altuntaş ise son kaçtığında yaşadıklarını anlattı. Sokakta yaşamanın oldukça zor olduğunu ifade eden genç Yakup, "Dışarda hayat zor. Ne seni seven ne de ne seni kollayan birisi var. İnsan korkuyor ama etrafta polis olunca için rahatlıyor. Yaklaşık 30 gün dışarda kaldım. Gündelik bir yerlerde çalışıyordum, geceleri internet kafede kalıyordum. Eve gitmek istedim ama kızgınlardır diye gelemedim. Artık kaçmayı düşünmüyorum bir daha varsa tedavisi tedavi olmak isterim" dedi.

Yakup ardından annesine sarılarak bir daha kaçmayacağına dair söz verdi.

Evden yüzlerce kez kaçan oğlu için elektronik kelepçe istedi

Altuntaş, Genç, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 10:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evden yüzlerce kez kaçan oğlu için elektronik kelepçe istedi - Son Dakika

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