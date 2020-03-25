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Evden ziyaret edebileceğiniz dünyaca ünlü 10 müze
31 dakika önce
Evden ziyaret edebileceğiniz dünyaca ünlü 10 müze
Birçok ülke yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında salgının daha fazla yayılmasını engellemek için karantina uygulamasını hayata geçirdi. Dünya genelinde milyonlarca insan karantina altında tutuluyor.
Salgına karşı alınan önlemler arasında sınır hatlarının kapatılması, uçak seferlerinin süresiz olarak durdurulması ve kalabalık grupların ziyaret ettiği müzelerin kapatılması da var. Bu durumda seyahat planları yapan yüz binlerce kişi planlarını ertelemek zorunda kaldı. Getirilen kısıtlamalar modern tarihin en kapsamlı yasaklarından biri oldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:02
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