Evden ziyaret edebileceğiniz dünyaca ünlü 10 müze - Son Dakika
Son Dakika Dünya Evden ziyaret edebileceğiniz dünyaca ünlü 10 müze - Son Dakika Dünya

Evden ziyaret edebileceğiniz dünyaca ünlü 10 müze

31 dakika önce

Evden ziyaret edebileceğiniz dünyaca ünlü 10 müze

Evden ziyaret edebileceğiniz dünyaca ünlü 10 müze, System.String[]

Birçok ülke yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında salgının daha fazla yayılmasını engellemek için karantina uygulamasını hayata geçirdi. Dünya genelinde milyonlarca insan karantina altında tutuluyor.

Salgına karşı alınan önlemler arasında sınır hatlarının kapatılması, uçak seferlerinin süresiz olarak durdurulması ve kalabalık grupların ziyaret ettiği müzelerin kapatılması da var. Bu durumda seyahat planları yapan yüz binlerce kişi planlarını ertelemek zorunda kaldı. Getirilen kısıtlamalar modern tarihin en kapsamlı yasaklarından biri oldu.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:02 

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