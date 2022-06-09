Gözaltına alınan ziynet eşyası hırsızı kadınların pişkin tavırları pes dedirtti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evdeki ziynet eşyaları ve paraları çalıp kaçarken polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Basın mensuplarının görüntülediğini gören Kadın şüphelilerden biri engelli numarası yaptı.

Olay Mahmudiye mahallesi Vakıf sokakta bulunan binanın 4. Katında meydana geldi. Ev sahibi evde yokken eve giren 2 kadın şüpheli, evin altını üstüne getirdiler. Evdeki ziynet eşyaları ve paraları alan şüpheliler apartmandan çıkarken ev sahibi tarafından görüldüler. Eve giren ev sahibi, evin dağınık ve altınları ile paralarının çalındığını görünce apartmandan çıkan 2 kadının izini sürmeye başladı. Şüphelileri gören ev sahibi, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliler Zekiye U.Ve Dudu U.(18)'yu yakaladılar. Şahısların üzerinde yapılan aramada çalınan altın ve paralar ele geçirildi.

Gözaltına alınan kadınlar sağlık kontrolü için İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildiler. Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını gören şüpheliler, "Bir de böyle çek" diyerek engelli numarası yaptı. Pişkin hırsızlar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler.