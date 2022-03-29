Evden ziynet eşyası çalan kadınlar yakalandı - Son Dakika
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Evden ziynet eşyası çalan kadınlar yakalandı

29.03.2022 13:35
Evden ziynet eşyası çalan kadınlar yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda, ikametten hırsızlık olayı gerçekleştirdiği belirlenen 4 kadın yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda, ikametten hırsızlık olayı gerçekleştirdiği belirlenen 4 kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre bir ikametten 8 bin 600 TL değerinde ziynet eşyasının çalınması olayıyla ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayların şüphelisi olarak S.P.(26), P.E. (19), Y.Ş. (15) ve N.Ş. (17) yakalandı. Yakalanan şüphelilerden S.P.'nin 4 farklı olaydan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.P. ve P.E., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Evden ziynet eşyası çalan kadınlar yakalandı
Evden ziynet eşyası çalan kadınlar yakalandı
Evden ziynet eşyası çalan kadınlar yakalandı
Evden ziynet eşyası çalan kadınlar yakalandı

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Kayseri'de 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı Kayseri'de 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evden ziynet eşyası çalan kadınlar yakalandı - Son Dakika


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