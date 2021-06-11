Evden ziynet eşyası çalan şüpheli, otogarda yakalandı - Son Dakika

TOKAT'ta kapısını kırıp girdiği evden ziynet eşyası çalan B.P., otogarda yakalandı.

Olay, 3 Haziran'da merkeze bağlı Kızılöz köyünde meydana geldi. Geçmiş yıllarda bölgede çobanlık yapan B.P., köyde M.M.Y.'ye ait evin kapısını kırıp içeri girdi. B.P., kimsenin olmadığı evde yaklaşık 50 bin TL değerindeki yüzük, altın bilezik ve kolyeleri alıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, köye, daha önce bölgede çobanlık yapan B.P.'nin geldiği ve kısa süre sonra da ayrıldığı belirlendi.

Şüphelinin Konya 'ya gidebileceği bilgisini alan ekipler Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleriyle birlikte B.P.'yi takibe aldı. B.P., otobüs terminaline bilet almaya geldiği sırada JASAT ekipleri tarafından çaldığı ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı.

Suçunu itiraf eden B.P. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen ziynet eşyaları ise sahibine teslim edildi.