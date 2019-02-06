Evden Ziynet Eşyası Çaldı, Polisten Kaçamadı
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde evden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde evden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı.
Olay, Yayla Mahallesi
'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü
Olay Yeri İnceleme Grup Amirliğine bağlı ekipler, şahsı tespit etti. T.S. isimli hırsızlık şüphelisi Asayiş Büro
Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı.
T.S. emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ederken, evden çaldığı belirlenen birer adet altın kolye, alyans, tek taş yüzük ve küpe ile imitasyon olduğu belirlenen zincir ve kolye ikametinde ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Ayrıca evde ele geçirilen 495 TL'ye de el konuldu. T.S. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya
Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:27 Kaynak: İHA
Bıçak Zoruyla Marketi Soydu, 5 Dakika Sonra Yakalandı
Antalya'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi, Şehirde Kısa Süreli Panik Yaşandı
Sokak Ortasında Eşini Defalarca Bıçaklayıp Öldüren Cani Kocadan Kan Donduran İfade: Beni Başka Erkeklerle Aldattı
Antalya'da Fırtına Beklentisi Nedeniyle Okullar Tatil Edildi