Ziynet eşyası ve para çalan 3 kadın tutuklandı - Son Dakika

ANTALYA'da girdikleri evden, çeşitli ziynet eşyası ve 6 bin TL çalan 3 kadın tutuklandı.

Olay, 5 Haziran'da saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne giden A.E., evdeki çelik kasadaki 4 adet saat, 3 altın yüzük, 3 pasaport, 1 gümüş tespih, 1 antika maket araba, 1 antika bıçak ve 6 bin TL'nin çalındığını belirterek şikayetçi oldu.