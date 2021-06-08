EVDEN ZİYNET EŞYASI VE PARA ÇALAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

Antalya'da girdikleri evden çeşitli ziynet eşyası ve 6 bin TL çalan N.T., A.T. ve C.G., tutuklandı. Hırsızlık olayı 5 Haziran günü saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne giden A.E., evde bulunan çelik kasadaki 4 saat, 3 altın yüzük, 3 pasaport, 1 gümüş tespih, 1 antika maket araba, 1 antika bıçak ve 6 bin TL'nin çalındığı belirterek şikayetçi oldu. İhbarın ardından harekete geçen ekipler, kısa süre içinde hırsızlık olayını kadın şüpheliler N.T., A.T. ve C.G.'nin yaptığını belirledi. Operasyonla yakalanan 3 şüpheli, işlemlerininardından çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.