#EvdeyimAmaYalnızDeğilim
24 dakika önce
Kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahiplerine kitap iletmek için çalışmalar yapan Herkese Kitap Vakfı evlerde kapalı kalan 20 yaş altı ve 65 yaş üstündeki kişiler için "Evdeyim Ama Yalnız Değilim" sloganı ile bir kampanya başlattı.
Kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahiplerine kitap iletmek için çalışmalar yapan Herkese Kitap Vakfı evlerde kapalı kalan 20 yaş altı ve 65 yaş üstündeki kişiler için "Evdeyim Ama Yalnız Değilim" sloganı ile bir kampanya başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:05
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