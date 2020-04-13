#EvdeyimAmaYalnızDeğilim - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi #EvdeyimAmaYalnızDeğilim - Son Dakika Ekonomi

#EvdeyimAmaYalnızDeğilim

24 dakika önce

Kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahiplerine kitap iletmek için çalışmalar yapan Herkese Kitap Vakfı evlerde kapalı kalan 20 yaş altı ve 65 yaş üstündeki kişiler için "Evdeyim Ama Yalnız Değilim" sloganı ile bir kampanya başlattı.

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Kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahiplerine kitap iletmek için çalışmalar yapan Herkese Kitap Vakfı evlerde kapalı kalan 20 yaş altı ve 65 yaş üstündeki kişiler için "Evdeyim Ama Yalnız Değilim" sloganı ile bir kampanya başlattı.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:05 

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