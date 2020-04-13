EvdeyimAmaYalnızDeğilim

Kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahiplerine kitap iletmek için çalışmalar yapan Herkese Kitap Vakfı evlerde kapalı kalan 20 yaş altı ve 65 yaş üstündeki kişiler için "Evdeyim Ama Yalnız Değilim" sloganı ile bir kampanya başlattı.