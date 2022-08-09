Olay, 7 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Eve alkollü gelen Ahmet Çakar ile dini nikahla birlikte yaşadığı Elif Nur Doğan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çakar, tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri duvardan sekip Doğan'ın başına isabet etti. Doğan, kanlar içinde yere yığıldı, Çakar ise kaçtı.

Kaynak: DHA

Ahmet Çakar, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eve alkollü geldi, tartıştığı Elif Nur'u tabancayla başından yaraladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.