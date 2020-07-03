Eve alkollü geldiği iddiasıyla oğlunu silahla yaralayan kişi yakalandı - Son Dakika

Bunun üzerine K.B, yatak odasından aldığı ruhsatsız tabancayla ateş ederek oğlunu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor

Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu