Eve alkollü geldiği iddiasıyla oğlunu silahla yaralayan kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesinde eve alkollü geldiği iddiasıyla oğlunu silahla yaralayan kişi, gözaltına alındı.
İddiaya göre, Hançerli Mahallesi'ndeki evine alkollü gelen N.B. (44) mutfaktan aldığı bıçakla kendine zarar vererek babası K.B'nin (70) üzerine yürüdü.
Bunun üzerine K.B, yatak odasından aldığı ruhsatsız tabancayla ateş ederek oğlunu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan N.B. tedavi altına alındı.
Gözaltına alınan baba K.B. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosuna götürüldü.