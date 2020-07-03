Eve alkollü geldiği iddiasıyla oğlunu silahla yaralayan kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesinde eve alkollü geldiği iddiasıyla oğlunu silahla yaralayan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İddiaya göre, Hançerli Mahallesi'ndeki evine alkollü gelen N.B. (44), mutfaktan aldığı bıçakla kendisine zarar vererek babası K.B'nin (70) üzerine yürüdü.
Bunun üzerine K.B, yatak odasından aldığı ruhsatsız tabancayla ateş ederek oğlunu yaraladı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan N.B. tedavi altına alındı.
Gözaltına alınan baba K.B. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosuna götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.