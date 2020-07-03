Eve alkollü geldiği iddiasıyla oğlunu silahla yaralayan kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Bunun üzerine K.B, yatak odasından aldığı ruhsatsız tabancayla ateş ederek oğlunu yaraladı.

İddiaya göre, Hançerli Mahallesi'ndeki evine alkollü gelen N.B. (44), mutfaktan aldığı bıçakla kendisine zarar vererek babası K.B'nin (70) üzerine yürüdü.

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